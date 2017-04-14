Traktör ile Römork Arasına Sıkışan Sendikacı Öldü

SAKARYA'nın Kocaali İlçesi'nde Türk Enerjisen İl Temsilcisi 46 yaşındaki Süleyman Tiryaki, bahçesinde çalışırken traktör ile römork arasında sıkışarak öldü.



Kaza, Kocaali Hızar Mahallesi'nde meydana geldi. Türkiye Elektrik İletişim A.Ş.'de çalışan ve Türk Enerjisen Sakarya İl Temsilcisi olan Süleyman Tiryaki bahçesinde çalışırken, traktör ile römork arasında sıkışarak öldü. Jandarma olay yerine gelerek incelemede bulundu. Tiryaki'nin cenazesi otopsi için Kocaali Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



- Adapazarısakarya