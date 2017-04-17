Traktör Garajı Inşaatı Çöktü: 3 Ölü
Samsun'un Kavak ilçesinde traktör garajı inşaatının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.
Samsun'un Kavak ilçesinde traktör garajı inşaatının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Azaklı Mahallesi'nde Yaşar D'ye ait 3 katlı evin yanında yapılan traktör garajı inşaatında çökme meydana geldi.
Bu sırada inşaatta çalışan ve göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.
İşçilerin cenazesi Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.