Traktör Garajı Inşaatı Çöktü: 3 Ölü (3)

Samsun'un Kavak ilçesinde traktör garajı inşaatının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

Traktör Garajı Inşaatı Çöktü: 3 Ölü (3)

Samsun'un Kavak ilçesinde traktör garajı inşaatının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Azaklı Mahallesi'nde Yaşar D'ye ait 3 katlı evin yanında yapılan traktör garajı inşaatında çökme meydana geldi.

Bu sırada inşaatta çalışan ve göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.

İşçilerin cenazesi Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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