Trafikten Men Edilen Motosikletler Geri Dönüşüme Gönderildi

Gaziantep'te trafikten men edilen ve 6 aydır sahiplerinin almadığı otoparklardaki 1200 motosiklet ve 20 otomobil, ahtapot vinç yardımıyla kamyonlara yüklenerek, Makine Kimya Endüstrisi Geri Dönüşüm Merkezi'ne gönderildi.



Gaziantep'te son 1 yıldır trafik polis ekipleri ve jandarmanın yaptıkları denetimlerde muayene, ruhsat ve sigorta eksikliği, plakası bulunmaması gibi trafik tescili bulunmayan yada çalıntı olması sahte plaka ve kapkaç gibi suçlarda kullanıldığı belirlenen motosikletlere el konularak Yedi Emin otoparkına çekilen 1200 motosiklet ve 20 otomobil, aradan geçen 6 aya rağmen sahiplerinin geri almaması nedeniyle Makine Kimya Endüstrisine(MKE) gönderildi.



Otoparkta pois nezaretinde ahtapot vinç yardımıyla kamyonlara yüklenen motosiklet ve otomobiller, yola çıkartıldı. MKE Geri Dönüşüm Merkezi'ne ulaştırılacak olan araçlar, burada parçalara ayrılarak, ihale ile satılması yada fabrikalarda barut, roket, silah, mühimmat, fişek, patlayıcı yapımında kullanılması bekleniyor.



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