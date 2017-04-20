Trafikteki Yol Verme Tartışmasında Kan Aktı: 3 Yaralı

Eskişehir'de trafik meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre; Büyükdere Mahallesi'nde yolda yürüyen Hüseyin A. (26), Yusuf A. (49), Caner I. (24) ile tanımadıkları iki kişi arasında, "trafikte yol verme" meselesi yüzünden tartışma çıktı. TartışmaNIN kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşmesi sonrasında Yusuf A. ile Caner I. av tüfeğiyle, Hüseyin A. ise satırla yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay sonrasında çalışma başlatan Asayiş ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yeri ve çevresinde yaptığı arama ve kontrollerde 2 şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ESKİŞEHİR