Trafikte Tartıştıkları Adamın Aracını Alan 3 Sanığa 5'er Yıl Hapis

Kayseri'de trafikte tartıştıkları adamın aracını aldıkları iddiasıyla tutuklu yargılanan 3 sanığa ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.



Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanıklar H.Y., M.K. ve F.Y. ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanık R.B. ile şikayetçiler ise duruşmaya katılmadı.



İddiaya göre, 3 arkadaş olan H.Y., M.K. ve F.Y. 2016 yılının Eylül ayında gece saatlerinde araçları ile trafikte seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden başka bir araç sahibi M.K. arasında tartışma çıktı. Tacettinveli Mahallesi, Kartal Kavşağı civarında araçtan inen H.Y., M.K. ve F.Y. ile diğer araçtan inen M.K. ile babası M.K. tartışmaya başladı. Araç sürücüsü M.K. ile babası M.K., şüphelilerde bıçak görünce kendi araçlarını da bırakıp olay yerinden yaya olarak kaçtı. Alkollü oldukları iddia edilen H.Y., M.K. ve F.Y., diğer aracı MOBESE kameralarında görünmemesi için boş alana bırakarak, kendi araçları ile olay yerinden ayrıldılar. Boş alana bırakılan aracın üzerinde anahtarı gören R.B. ise araç ile iddiaya göre 3 gün dolaştı. Yapılan çalışma neticesinde polis ekiplerince yakalanan H.Y., M.K. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, R.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Tutuklu 3 sanık da mahkemede o gece alkollü olduklarını, şikayetçi ile kavga edeceklerini beklerken, şikayetçinin bir anda aracı da bırakıp kaçtığını, aracı boş alana bıraktıklarını ve yağmalamadıklarını söyleyerek, beraatlarını istediler.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanıklar H.Y., M.K. ve F.Y.'ye 'geceleyin bıçakla nitelikli yağma' suçundan ayrı ayrı 5 yıl 5 ay hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık R.B. ise 1 yıl hapis, 500 TL adli para cezası aldı. - KAYSERİ