Trafikte kalaşnikoflu kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da trafikte tartıştıkları kişilerden ikisini kalaşnikof, pompalı tüfek ve tabancayla ateş ederek öldüren bir kişiyi de yaralayan şüphelilerden ikisi yaya olarak kaçarken polis tarafından yakalandı

Şahısların olay yerine geldiği otomobil, ölenlerin yakınları tarafından taş ve sopalarla hurdaya çevrildi



ADANA - Adana'da trafikte çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, iki grup arasında trafikte çıkan tartışma Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi, 4047 Sokakta devam etti. Vatandaşların araya girmesile tartışma büyümeden önlendi. Ancak iddiaya göre, Harun Karabayır ve Murat Kızıl adlı kişiler ile beraberindekiler iki otomobil ile tekrar olay yerine geldi. Araçtan kalaşnikof, pompalı tüfek ve tabancayla çıkan şahıslar, tartıştıkları kişileri ateş etmeye başladı.

Olayda ağır yaralanan 3 kişi Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yavuz Öztürk ve Halil Onmaz yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Behzat Aral'ın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayın ardından yaya olarak kaçan şüphelilerden Harun Karabayır ve Murat Kızıl polis tarafından yakalandı. Şahısların kullandığı kalaşnikof ve pompalı tüfek Seyhan Nehri kıyısında bulundu.

Bu arada, mahallede toplanan ölenlerin yakınları kaçan şahısların olay yerine geldiği 2 otomobili taş ve sopalarla hurdaya çevirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FKE-