İnşaatta Devrim! Artık Trafik Aksamadan İnşaat Yapılabilecek

Dünyanın önde gelen kalıp ve iskele üreticilerinden Doka, yeni ürünlerini 5'inci İskele Kalıp Fuarı'nda görücüye çıkardı. Şirketin, şehir içindeki köprü ve viyadük projelerine yönelik yeni geliştirdiği 'UniKit' sistemi ile trafikte aksamaya sebep olmadan inşaat yapılabileceği, böylece hem zaman hem de benzin tasarrufu ile ekonomiye katkı sağlanacağı belirtildi.

ŞİRKETİN GENEL MÜDÜRÜ: YENİ VE MEVCUT ÜRÜNLERİ ANLATMAK İSTİYORUZ

Uzman mühendis kadrosu ile projeye özel mühendislik hizmeti ve çözümler sunan şirketin 2016 yılını çift haneli büyüme ile kapatacağını belirten Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, 'Koruma Perdesi' ve 2017'de yeni geliştirdikleri 'Unikit' hakkında bilgi verdi. Fuarda müşteriler ile bir araya gelmek istediklerini dile getiren Özatay, mevcut ve potansiyel müşterilere, yeni ve mevcut ürünlerini anlatmak istediklerini söyledi.



"ÜRÜN KALIP VE İSKELE SEKTÖRÜNDE DEVRİM YAPACAK"

Doka Kalıp İskele Genel Müdürü Ender Özatay, fuarda tanıttıkları 'UniKit'le ilgili şu bilgileri verdi: "Kalıp ve iskele sektöründe devrim yapabilecek yepyeni bir ürün. Ürünü şehir içinde köprülü kavşak yapımındaki trafik çilesine son vermek amacıyla geliştirdik. Köprülü kavşaklarla hepimiz karşılaşıyoruz. Bir köprülü kavşak yapılırken şehir içinde trafiği durdurmak, akışını başka yöne vermek ya da geliş-gidiş şeritlerinde bir tanesi kapatarak tek şeritli olarak yolu çalıştırmak durumunda kalıyoruz. Bu çileye son vermek için geliştirdiğimiz ürün ile köprülü kavşak yapımı, trafiği hiç durdurmadan, akışına farklı yönden yeni bir akış vermeden ya da şeritlerden birini kapatmadan köprülü kavşak yöntemine imkan veren yeni kalıp sistemi."

"2017'DE 25 İLE 30 MİLYON TL YATIRIM PLANLIYORUZ"

Türkiye'ye yaptıkları yatırım hakkında bilgi veren Özatay, "Şirketimiz 2016 yılında kalıp ve iskele sektörüne yaklaşık 78 milyon TL yatırım yaptı. 2017 yılında da 25 ile 30 milyon TL arası yatırım planlıyoruz. Bu da şirketimizin Türk inşaat sektörüne, müşterimize ve yatırımcılara olan güvenin ifadesidir" diye konuştu.



İŞÇİ ÖLÜMLERİNİ ENGELLEMEK İÇİN DE ŞİRKETİN ÇALIŞMALARI MEVCUT

Yaptıkları araştırma üzerine inşaatlarda iş güvenliği için 'Koruma Perdesi' geliştirdiklerini ifade eden Özatay, "Yaptığımız araştırmalar bize şunu gösterdi; Türkiye'de inşaatlarda ölümlü iş kazaları, yaklaşık yüzde 60 oranında yüksekten bir malzeme ya da çalışan işçinin düşmesi sonucu gerçekleşiyor. Bunu engelleyebilmek ve özellikle yüksekte çalışan işçilerin güvenliğini sağlayabilmek için 'Koruma Perdesi' ürününü geliştirdik. Bu ürün ile çalışılan inşaatın etrafını çepeçevre kapatıyoruz. Koruma Perdesi vinçten bağımsız olarak hidrolik üniteler aracılığıyla kendi kendine bina etrafında yükseliyor ve aşağıya herhangi bir malzeme düşmesini ya da çalışan işçinin aşağı düşerek yaralanmasını engelliyor. Bu yeni ürün devrim niteliğinde ve ilk defa şirketimizin geliştirdiği bir sistem. En önemli önceliğimiz, işçinin iş güvenliğini sağlamak. Bütün ürün ve sistemlerimiz bu prensip doğrultusunda geliştiriyoruz" açıklamasını yaptı.



FUAR 15 OCAK'A kADAR SÜRECEK

Fuar 15 Ocak tarihine kadar İstanbul Fuar Merkezi'nde devam edecek.