Trafikte İlerleyen Eşek Sürücülere Zor Anlar Yaşattı

Trafikte ilerleyen eşek sürücülere zor anlar yaşattı

Polisten kurtulan eşeği belediye ekipleri yakaladı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da trafikte seyir halindeki araçların arasında ilerleyen eşek sürücülere zor anlar yaşattı. Polisin önünü kesip yoldan aldığı eşek yeniden kaçınca bu defa belediye ekipleri devreye girdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesine bağlı Necmettin Cevheri Caddesi üzerinde trafikte ilerleyen eşek, sürücülere zor anlar yaşattı. Seyir halindeki araçların arasında ilerleyen eşeğin önünü kesen iki polis, yoldan almaya çalıştı. Bir bahçeye giren eşek, polislerin bölgeden uzaklaşmasıyla çıkarak yeniden trafikte ilerlemeye devam etti. Yaklaşık bir saat boyunca trafikte ilerleyen eşek, Haliliye Belediyesi ekipleri tarafından yakalandı. Belediye zabıta ekipleri tarafından yakalanarak araca bindirilen eşeğin hayvan barınağına götürüldüğü öğrenildi.