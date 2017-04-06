Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Trafikte Gençlik Hareketi" Projesi kapsamında Şanlıurfa Anadolu Kız Lisesi öğrencileri hazırladıkları projeyi tanıttı.



Rabia Meydan'ın stant açan öğrenciler, hazırladıkları "Hız Yapma, Hayatı Yarıda Bırakma" projeleri ve trafik kuralları hakkında vatandaşları bilgilendirdi, broşür dağıttı.



Proje sorumlusu öğretmen Canan Emeksizoğlu, yaptığı açıklamada, proje kapsamında mayıs ayında düzenlenmesi planlanan Liseler Arası Genç Fikirler Yarışmasına Şanlıurfa Anadolu Kız Lisesi öğrencilerinin hız temalı projeyle katıldığını söyledi.



Projeyle öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendiğini belirten Emeksizoğlu, şöyle konuştu:



"Öğrencilerimiz projeyle yaşadıkları yerde trafik sorunlarıyla ilgileniyor ve halkı bu konuda bilinçlendiriyor. Projeyle öğrencilerimiz projeyi yaparken çok eğlendiler çok güzel sonuçlar ortaya koydular. İnşallah halkımıza gerekli mesajı vereceğiz. Vatandaşların ilgilisi güzel, standımızı ziyaret edenlere çeşitli broşürler veriyoruz. Trafik kuralları hakkında bilgi veriyoruz. Geri dönüşümleri çok iyi oluyor. Vatandaşlar öğrencilerimizi tebrik edip teşekkür ediyor."