Trafikte "Dur-kalk" Ta İstanbul Dünyada İlk Sırada

Dünyanın 52 şehri arasında yapılan 'Castrol Global Dur-Kalk Endeksi' araştırmasına göre 2016 yılında İstanbul, 'dur-kalk' trafiğinde yıllık 32 bin 880 ortalamasıyla birinci oldu. İstanbul'u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 ortalamasıyla da Mexico City takip etti. Araştırmaya göre, 52 şehrin yıllık ortalama dur-kalk sayısı ise yüzde 13 arttı.



Araştırmanın sonuçları Levent'te bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



ARAŞTIRMADA 52 DÜNYA ŞEHRİ İNCELENDİ



Dünya genelinde 52 şehrin incelendiği araştırmaya göre İstanbul, trafikte yıllık ortalama 32 bin 880 dur-kalk sayısıyla ilk sıraya yerleşti.



İstanbul daha önce 2013 yılında sürücü başına yıllık 31 bin 200 adetlik dur-kalk ortalamasıyla birinci, 2014 yılında 32 bin 520 adetlik dur-kalk ortalamasıyla ikinci sırada yer almıştı.



İSTANBUL'UN ARKASINDA CAKARTA VE MEXİCO CİTY GELİYOR



Araştırmanın sonuçlarına göre İstanbul'u 32 bin 640 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Cakarta ve 30 bin 480 adetlik dur-kalk ortalamasıyla Mexico City takip etti.



DÜNYADA DUR-KALK YÜZDE 13 ARTTI



Yine araştırmaya göre, sürekli artan trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık ortalama dur-kalk sayısı tüm dünyada yüzde 13 arttı. 2016 araştırmasında ilk kez şehir başına ortalama hız da tespit edildi. Araştırmada ortalama en düşük hız 25 kilometre seviyesinde gerçekleşirken, İstanbul 28,4 kilometre ile en düşük hıza sahip şehirler arasında ilk sıralarda yer aldı.



ARAÇ YOĞUNLUĞU VE SÜRÜCÜLERİN ROLÜ VAR



Araştırmayı değerlendiren Yol Güvenliği Danışmanı Cankat Hurmoğlu, İstanbul için çıkan sonucun sebebini trafikteki araç yoğunluğun ve sürücü davranışından kaynaklandığını belirtti. Sürücülerin negatif etkilerini azaltmanın mümkün olduğunu kaydeden Hurmoğlu, "Sürücü olarak hepimizin dur-kalk trafikte rolü var. Hatalı yola çıkışlar, geçiş üstünlüğüne uymamak, gereksiz şerit değişikliği, kaza izlemek için yapılan dur-kalk'lar, ani hızlanmalar ve durmalar gibi sürücü kaynaklı pek çok nedenle trafik sıkışıklığı artıyor. Bu durum, sürücü ve yolcuları zaman kaybı ve stres gibi olumsuzluklarla karşı karşıya bırakıyor. Diğer yandan, yakıt tüketiminin artması ve hava kirliliği gibi başka olumsuz etkilerin de kaynağı oluyor. Sadece gereksiz şerit değiştirmelerden kaçınarak bile yüzde 50'ye kadar daha az dur-kalk yapmak mümkün" dedi.



DUR-KALK TRAFİĞİ VERİYOR



Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran Yazganoğlu ise 3'üncüsü yapılan araştırmayla dünyada trafik yoğunlunda ortaya bir veri çıkardıklarını belirtti. Yazganoğlu, konuşmasında dur kalk trafiğinin yakıt harcaması kadar araçların motorlarına verdiği zarara da dikkat çekti.



ARAŞTIRMA NASIL YAPILIYOR?



"Castrol Global Dur-Kalk Endeksi", anonim kullanım istatistiklerini gönüllü paylaşmayı kabul eden milyonlarca TomTom navigasyon cihazı kullanıcısından toplanan verilere dayanılarak hesaplanıyor. Buna göre, bir bölge ve zaman aralığında tüm araç ve seyahatlerden elde edilen veriler toplanıp birleştiriliyor. Toplam kat edilen mesafe ve toplam yapılan dur-kalk sayısı hesaplandıktan sonra her bölgede kat edilen kilometre başına ortalama dur-kalk sayısı elde ediliyor. Araştırmaya göre, tüm dünyada özellikle kış mevsiminde, yağışlı havalarda ve işe gidiş-geliş saatlerinde dur-kalk ortalaması artıyor.



İLK 10 ŞU ŞEHİRLERDEN OLUŞTU



"Castrol Global Dur-Kalk Endeksi 2016" araştırmasında ilk 10 şehir şu şekilde sıralandı:



1- İstanbul: 32.880



2- Cakarta: 32.640



3- Mexico City: 30.480



4-Roma: 29.160



5-St. Petersburg : 28.320



6-Bangkok: 27.960



7-Moskova: 27.960



8-Surabaya: 26.760



9-Manchester: 26.040



10-Milano: 25.920 - İstanbul