Trafik ve Radar Uygulamasında 295 Araç Denetlendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde gece ve gündüz yapılan radar uygulamalarının yanı sıra trafik denetimleri de devam ediyor.



Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde gece saatlerinde radar uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan radar uygulamasında hız limiti otomobiller için 70 kilometre hız olan Atatürk Bulvarında, hız limitine uymayan 10 araç sürücüne para cezası yazıldı. Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağı ile Adıyaman Üniversitesi önünde yapılan trafik denetimlerinde ise, 3 araç sürücüsüne aracın sis farklarını yakmasından, 1 aracın ışık donanımının bozuk olmasından, 1 araç sürücüsüne alkolden, 1 araç sürücüsüne ehliyet yanında bulundurmaması, 1 araç sürücüsüne tehlikeli araç kullanmaktan, 1 araç sürücüne kırmızı ışık ihlalinden, 1 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamasından, 1 araç sürücüne ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullanılmaktan para cezası uygulandı.



Gece saatlerinde yapılan uygulamalar kapsamında toplam 195 araç denetlendi. Yapılan uygulamaların gece ve gündüz demeden devam ettiğini söyleyen Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, bütün sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN