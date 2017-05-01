Trafik uygulamasında ceza yazılmasına sevinen adam

Hayatında ilk kez trafik uygulamasına takılan şahıs ilk cezasını yedi

Trafik cezası kesilen adamın sevinci şaşırttı



ADIYAMAN - Ömründe ilk kez trafik cezası yiyen Adıyamanlı Mustafa Karatürk'ün yediği cezaya sevinmesi polisleri bile şaşırttı.

Ehliyet aldığı günden beri ilk kez trafik uygulamasına takılan sürücü Mustafa Karatürk, takıldığı ilk uygulamada ilk cezasını yedi. Yediği ilk trafik cezasına sevinen Mustafa Karatürk, yaptığı espriler ile sevincini gösterdi. Otomobilin zorunlu sigortasının gününü geçiren Mustafa Karatürk'ün otomobili çekici ile otoparka çekilirken, 90 TL para cezası yazıldı.

Ceza yediği için sevinen sürücüye polisler çay ikramında bulundu. Hem çayını yudumlayan hem de polislerin yazdığı ceza makbuzunu elinde tutan Mustafa Karatürk, "Polislerimiz hem bize ceza kesiyorlar hem de çay veriyorlar, ne kadar güzel bir şey" dedi.

Karatürk, "Trafik polisleri beni ilk defa durdurdular. Ne de güzel ettiler. Aracımın sigortası bitmiş. Böyle güzel memurlar var iken araçta kendilerine feda olsun. Beş on yıldan beri ehliyetim var ama ilk defa trafik uygulamasına denk geliyorum. Aracım çekiliyor, canları sağ olsun. Şuan aracımın iki tekeri yerde olduğu için bunun yarısını ödemeliyim. Diğeri koltukta, bizimkini de sürükleyip götürecekler. Polis arkadaşlar bize çayda ikram ettiler. Hem bize ceza kesiyorlar hem de çay veriyorlar, ne kadar güzel bir şey. 90 TL ceza yazdılar. Şuanda araç otoparka çekilecek. Bu gün Pazar olduğu için Pazartesine kaldı. Sağlık olsun, vatan millet sağ olsun" dedi.

(AHM)