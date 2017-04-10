Trafik Sigortasında Tavan Fiyat, İndirim Beklerken Zam Getirebilir
Trafik sigortasında tavan uygulaması şirketlerin sermaye yeterliliğini de gözettiği için bazı kademelerde vatandaşın mağdur edilmesini önleyecek, bazılarında ise fiyat artışı olabilecek.
Çalışma, trafik sigortası fiyatlarını aşağı çekerek vatandaşın bu konudaki şikâyetlerinin önüne geçecek. Ancak fiyatlar herkesin beklediği gibi çok cüzi tutarlara inmeyecek. Hazine bir yandan son 1.5 yılda tırmanışa geçerek kimi araç sahiplerinin poliçesini yüzde 100'den fazla artışla yenilemesini sağlayan durumu düzeltmeye çalışırken diğer yandan sigorta şirketlerini de düşünüyor. Buradaki kritik nokta ise sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliği. Hazine düzenleme ile şirketlerin ek sermaye koyma zorunluluğu olmamasına özen gösterdi. Bilimsel ve istatistiki yöntemler ise dengeli bir sonuca ulaşılmasını sağladı.
BAZI OTOMOBİLLERDE ARTABİLİR
Habertürk'ün haberine göre, trafik sigortasında araçlar hasar oranlarına göre 7 ayrı basamakta sigortalanıyor. İlk yıl 4'üncü basamaktan giren araçlar sonraki yıllarda kaza yaparsa 1'inci basamağa, yapmazsa 7'inci basamağa doğru ilerliyor. Sigorta şirketleri ayrıca aracın markasına, rengine veya sürücünün kadın, erkek, yaşlı, genç olmasına, evde 13-17 yaşında çocuk olup olmadığına bakarak yeni kriterler oluşturuyor. İşte bu kriterler bazı şirketlerde bazen 7 ayrı kademeye göre daha belirleyici olabiliyor. Böylece sigorta çok daha ucuz veya pahalı hale geliyor. Şimdi getirilecek tavan bazı modellerde mevcut primin üstünde kalabilir.
EĞER FİYATLAR TAVANA ÇEKİLİRSE ETKİLENİR
Tavanın gelmesi ile şimdiye kadar düşük fiyat uygulanan marka ve kademelerde prim zammı olması mecburi değil. Eğer sigorta şirketi isterse tüm fiyatları tavana çekerse fiyat artışı sağlanmış olur.
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