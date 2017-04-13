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Trafik Sigortasında Taksiti Kestiler'
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Trafik Sigortasında Taksiti Kestiler'

TÜDER Genel Başkanı Küçük, trafik sigortasına tavan fiyat gelmesi sonrası sigorta şirketinin taksit yapmayı bıraktıklarına ilişkin yoğun şikayet aldıklarını duyurdu.

Trafik Sigortasında Taksiti Kestiler'

TÜDER Genel Başkanı Küçük, trafik sigortasına tavan fiyat gelmesi sonrası sigorta şirketinin taksit yapmayı bıraktıklarına ilişkin yoğun şikayet aldıklarını duyurdu.

Kaynak: Dunya.com

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