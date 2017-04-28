Trafik Sigortasında 'Taksit' Sorunu

Zorunlu trafik sigortasında taksit yapılmadığı yönünde şikayet aldıklarını belirten TŞOF Başkanı Apaydın, bu sorunla mücadele edeceklerini belirtirken Hazine Müsteşarı Osman Çelik ise "Gerekli adım atılmazsa mevzuattan kaynaklanan yetkimizi kullanacağız" şeklinde konuştu.

Trafik Sigortasında 'Taksit' Sorunu

Zorunlu trafik sigortasında taksit yapılmadığı yönünde şikayet aldıklarını belirten TŞOF Başkanı Apaydın, bu sorunla mücadele edeceklerini belirtirken Hazine Müsteşarı Osman Çelik ise "Gerekli adım atılmazsa mevzuattan kaynaklanan yetkimizi kullanacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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