Trafik Sigortasında Sürücülerin Sigortalacak Olmasına Tepki

TÜKETİCİLER Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, araç yerine sürücünün sigortalanmasını gündeme getiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'e tepki gösterdi. Gündüz, "Bu sistem 40 milyona yakın ehliyetliyi yolunacak kaz gibi görmek anlamına gelir" dedi.



Zorunlu Trafik Sigortası primlerine 'tavan fiyat' uygulaması getiren Hazine Müsteşarlığı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in talimatı üzerine sistemi değiştirmek için harekete geçti. Yeni sistemde araç yerine sürücülerin sigortalanacak olmasına, Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz'den tepki geldi. Neşet Gündüz Bakan Şimşek'in, "Trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Sürücüler sigortalanacak. İngiltere'de bunun uygulaması var, biz de çalışıyoruz. Sicili temiz sürücülerin primi 400 liraya kadar düşecek" sözlerinin, Türkiye'deki 40 milyon ehliyetli sürücünün cebini ilgilendirdiğini söyledi. Gündüz şöyle dedi:



"Bu sigorta sistemine, sorumluluk sigortası deniliyor. Yani sorumluluk sigortası olmayan, araç kullanamayacak. Türkiye'de 40 milyona yakın ehliyet var. Şimdi anladınız mı? Büyük bir pasta var. Düşünün bir arabanız var ve bu arabayı ailede 4 kişi kullanabiliyor. Artık sorumluluk sigortası olmayan bu aracı kullanamayacak. Ailedeki her bireyi temiz sürücü olarak kabul edersek, bir aile 1600 lira sigorta bedeli ödemek zorunda kalacak. Şimdi soruyorum, indirim bunun neresinde?"



'KAMUDA ÇALIŞANLAR DEVLETE YÜKLEYECEK'



Kamuda çalışan herkesin bu sigorta primini devlete yükleyeceğini iddia eden Neşet Gündüz, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çünkü, devletteki her çalışan kendini şoför veya yedek şoförmüş gibi gösterip primini devlete ödetecektir. Suistimale açık bir durum söz konusu. Devlette hal böyle olurken, özel sektörde işe girmek isteyen şoför adaylarından bu kez sigorta primi belgesi istenecek. İşveren bu maliyetin altına girmeyeceği için kişi işe girmeden cebinden para çıkacak. Bu sistem 40 milyona yakın ehliyetliyi yolunacak kaz gibi görmek anlamına gelir."



- Antalya