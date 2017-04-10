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Trafik Sigortası İçin Önemli Gün
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Trafik Sigortası İçin Önemli Gün

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında üst limit için gerekli çalışmaların bugün yapılacağını söyledi.

Trafik Sigortası İçin Önemli Gün

Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında üst limit için gerekli çalışmaların bugün yapılacağını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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