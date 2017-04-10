Trafik Sigortası İçin Önemli Gün
Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında üst limit için gerekli çalışmaların bugün yapılacağını söyledi.
Başbakan Yardımcısı Şimşek, zorunlu trafik sigortasında üst limit için gerekli çalışmaların bugün yapılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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