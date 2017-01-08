Trafik Sigortacıları Dertli

Son dönemlerde artan trafik sigortalarıyla ilgili şikayetlerini dile getiren sigortacılar, araç sürücülerinin primin yüksekliğinden dolayı sigortalarını yaptıramaz hale geldiğine dikkat çekti.



Bilecik'te sigortacılık yapan Cengiz Çevik, son dönemlerde artan trafik sigortalarında artan fiyatlara ve vatandaşların bu konuyla ilgili sorunlarına değindi. Türkiye gündeminde trafik sigortasının fiyat artışı sebebiyle insanların çok tepki gösterdiğini anlatan Çevik, "Trafik kazalarında hasarların çok olmasından dolayı sigortada özel şartlarla yönetiliyor. Sigortanın bir kanunu yok. Kanunu olmadığı için de geriye dönük hasar tazminatları açılabiliyor. Bunlar da sigorta şirketlerinin belini büküyor. Dolayısıyla sigorta şirketlerinin bunları primlere yansıtması gerekiyor. Primlere yansıtıldığı zaman trafik sigortası fiyatlarında bir miktar artış oldu. Bu artışlar sonrası bizlere gelen müşteriler tepkiler gösteriyor. Örneğin 2016 yılı başında 300 TL tutan sigorta şu an için 400-420 TL oluyor. Ama yeni düzenlemeyle ilgili yeni çalışmalar yapıldığı söylenmişti. Şimdi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) diye bir uygulama getirdiler. Herkes oradan sigorta fiyatlarını görebiliyor. Artışların, ne kadar fiyatları olduğunun artık takibini yapabilecek. SBM Hazine Müsteşarlığı ve hükümet tarafından yapılan bir düzenleme. Herkes tüm şirketlerin fiyatlarını görebiliyorlar" dedi.



"Trafik sigortası ile kaskonun birleşmesi çok zordur"



Gündemde oldukça yer eden trafik sigortası ve kasko poliçesinin birleştirilmesi konusuna da değinen Çevik, "Bunu birleştiren şirketler var. Trafik sigortası ayrı bir poliçedir, kasko poliçesi ayrı bir poliçedir. Ben eğer aracımı kasko ve trafik sigortası birleşimle yaparsam bu sigorta şirketlerine ayrı bir maliyettir. Trafik sigortası sorumluluk poliçesidir. Kasko da ayrı bir maliyet. Bunu önerenlerin oturup sigorta şirketleriyle detaylı bir görüşmesi lazım. Mesela manevi tazminat trafik sigortasında yoktur. Bunu ödemez. Kasko sigortasında vardır. Bu maliyet olarak sigorta şirketlerine yansıdıkça bu da yine vatandaştan çıkacak. Sigorta sektörü şu an iyi bir durumda. İyiye de gidiyor. Ama dediğim gibi trafik sigortası ile kaskonun birleşmesi çok zor" ifadelerini kullandı.



"Kasko sigortası aracın değerine göre hesaplanır, aracın değerine göre prim verilir"



Bazı sigorta fiyatlarının araba fiyatlarından pahalı olmasının kafalarda soru işareti oluşturduğunu aktaran Sigortacı Cengiz Çevik, konuya bir örnekle açıklık getirdi. Çevik, "Örneğin benim 5 bin TL değerinde bir arabam var ve bin TL sigorta fiyatı ödüyorum. Aracın 5 bin veya 30 bin TL olması kaskoda tartışılır. Kasko sigortası aracın değerine göre hesaplanır, aracın değerine göre prim verilir. Trafik sigortası bir sorumluluk poliçesidir. 20 bin liralık araç da 5 bin liralık araç da aynı sorumluluğu ve aynı teminatı içerir. Dolayısıyla 5 bin TL değerindeki aracın kaza yapmayacağı anlamına gelmez hatta daha çok riskli bir araçtır. Araç modeli düştükçe riskler de artar" diye konuştu.



"Ufak hasarlarda pek sigortaya başvurmamalarını rica ediyoruz"



Ufak hasarlarda sürücülerin sigortalara başvurması halinde bir sonraki dönemde fazla sigorta parası ödeyeceği için zorunlu kalmadıkça sigortaya başvurulmaması gerektiğini dile getiren Çevik şunları belirtti:



"Trafik sigortası zorunlu bir poliçedir, herkesin yaptırması gerekmektedir. Devlet tarafından zorunlu tutulmuştur. Trafik sigortası şahsın, karşı tarafa vereceği, ikinci ve üçüncü şahıslara vereceği hasarları öder. Bu yüzden ikinci ve üçüncü şahısların mağdur edilmemesi için devlet bunu zorunlu hale getirmiştir. Trafik sigortası olacak ama insanlarımız bu primin yüksekliğinden dolayı biraz yaptıramaz hale geldi. Bunun kontrolleri de yapılıyor. Artık trafik sigortalarında, sigortacılıkta geniş bir ağ oluştu. Artık kontroller devlet tarafından daha kolay yapılıyor." - BİLECİK