Trafik Polislerinden Minik Öğrencilere Karne Hediyesi

Bilecik'te trafik polisleri tarafından ilkokul öğrencilerine karne hediyesi dağıtıldı.



Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Malhun Hatun İlkokulunda öğrenim gören ilkokul öğrencilerine, yarıyıl karne hediyesi olarak üzerinde trafik kurallarının bulunduğu boyama kitabı ve etiket dağıtıldı.





Hediyeleri takdim edilen öğrencilere, trafik polisleri tarafından cadde ve sokaklarda trafik kurallarına dikkat etmeleri ve kazaların olmaması için kaldırımlardan yürümeleri konusunda uyarılarda bulunuldu.