Trafik Polisleri Yolculuk Sırasında Denetleyecek

Isparta'ya gelecek otobüslerde sürücü ve yolcuların kurallara uyup uymadıklarını denetlemek amacıyla trafik polislerinin görevlendirildiği belirtildi.



Isparta Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından yol kullanıcılarının güvenli bir trafik ortamında seyahat edebilmeleri, kara yoluyla yolcu taşımacılığı yapan taşıt şoförlerinin seyahat süresince trafik kurallarına riayetleri, yolcuların emniyet kemeri kullanıp kullanmadıklarını denetlemek için Isparta'ya gelecek otobüslerin kontrol edileceği belirtildi.



Açıklamada bu nedenle, ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin ve dolayısıyla otobüs firmalarının trafik kurallarına uymaları ve yolculara da emniyet kemeri takma konusunda gerekli bilgilendirmeleri yaparak yolcu ve sürücü olarak bulunan tüm vatandaşlardan trafik kurallarına uymaları istendi.