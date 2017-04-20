Trafik magandaları böyle görüntülendi



KAYSERİ - Kayseri'de gece yarısı bir kavşakta drift yapan trafik magandaları hem trafiği tehlikeye düşürdü hem de vatandaşları rahatsız etti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Kiçikapı mahallesi Melikgazi Mahallesi'nde dün akşam ortaya çıkan trafik magandaları trafiği tehlikeye düşürdü. Gece yarısı trafik magandası drift yaparken arkadaşları da cep telefonu ile kaydetti.

Gürültüden rahatsız olan vatandaşlar da trafik magandasının trafiği nasıl tehlikeye düşürdüğünü cep telefonu ile kaydetti.