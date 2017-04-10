Trafik Kurallarını Alt Üst Eden Ünlü Playboy Taha Özer Cezadan Yırttı

Yerli Dan Bilzerian olarak nam salan ünlü playboy Taha Özer, kız arkadaşıyla birlikte arabasıyla gezintintiye çıktı.

EMNİYET KEMERİ TAKMADI

Ancak rahat tavırlarıyla dikkat çeken ünlü playboy, trafik kurallarını alt üst etti. Kız arkadaşıyla son sürat hareket ederken telefonla kendisini videoya aldı. Direksiyonu da bıraktığı görülen Taha'nın, emniyet kemeri de takmaması dikkatlerden kaçmadı.

TRAFİK CEZASINDAN YIRTTI

Telefonla konuşmanın dahi trafik kurallarına aykırı olduğu ülkemizde Taha, emeniyet kemeri takmadan selfie çekilerek arabasını kullanarak trafik kurallarını alt üst etti. Ünlü playboy bu halde polise yaklanmayarak büyük bir trafik cezasından yırttı.