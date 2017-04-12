Trafik Kazasında Yitirdikleri Arkadaşları Anısına Konser

İzmir'de alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu 16 yaşında hayatını kaybeden Bora Aşçılar'ın arkadaşları Bora anısına konser verdi.



Kültürpark'ta bulunan İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Bora'nın ailesi yakınları ve arkadaşları katıldı.



Konser öncesi AA muhabirine açıklama yapan baba Osman Aşçılar, "Oğlumun ölümünün 17. günü bugün. Bu organizasyon benim haberim olmadan çalışmış olduğu, yıllardır beraber olduğu, arkadaşları ve öğretmenleri tarafından gerçekleştiriliyor. Burada Bora'nın müzik yaşantısında söylediği parçaları seslendirecekler." diye konuştu.



Etkinlikte, daha önce Bora'nın da yer aldığı amatör müzik grubu "Grup Necati" konser verdi.



Bora ile söyledikleri şarkıları seslendiren arkadaşları, üzerilerinde Bora'nın resmi olan tişörtlerle sahne aldı.



Konser esnasında salonda duygusal anlar yaşanırken baba Aşçılar da gözyaşlarına hakim olamadı.