Trafik Kazasında Yaralanan Kaymakam Ameliyat Oldu
Trafik kazasında yaralanan kaymakam ameliyat olduİZMİR - İzmir'de, Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere İzmir'e seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında şoförüyle birlikte yaralanan Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın vücudunda kırıklar meydana gelirken, Kaymakam Boyacı...
Trafik kazasında yaralanan kaymakam ameliyat oldu
İZMİR - İzmir'de, Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere İzmir'e seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında şoförüyle birlikte yaralanan Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın vücudunda kırıklar meydana gelirken, Kaymakam Boyacı ameliyata alındı.
Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı ve şoförü Hakan Parlatan, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının resmi plakalı aracı ile Başbakan Binali Yıldırım'ın programına giderken kaza yapmış ve yaralanmışlardı. Kazada karşı aracın şoförü Ömer Ö. hayatını kaybederken, Kaymakamı Boyacı ve şoförü Parlatan hastanede tedavi altına alındı. Kazadan sonra Selçuk Devlet Hastanesindeki ilk tedavisi tamamlandıktan sonra İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edilen Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın vücudunda kırıklar meydana geldi. Hastanede kalça kemiğinden ameliyata alınan Kaymakam Boyacı, daha sonrada odaya alındı. Kaza haberini alan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, vali yardımcıları, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da yaralı kaymakamı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaza sonrası ayrıca Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen birçok daire amirleri de, Kaymakam Ayhan Boyacı'yı yalnız bırakmadı.
Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın durumun iyiye doğru gittiği öğrenilirken, şoför Hakan Parlatan da tedavisinin ardından Dokuzeylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu.