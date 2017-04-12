Trafik Kazasında Yaralanan Kaymakam Ameliyat Oldu
Başbakan Binali Yıldırım’ın programına katılmak üzere İzmir’e seyir halindeyken trafik kazası geçiren Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı’nın vücudunda kırıklar tespit edilmesi üzerine Kaymakam Boyacı ameliyata alındı.
Başbakan Binali Yıldırım'ın programına katılmak üzere İzmir'e seyir halindeyken trafik kazası geçiren Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın vücudunda kırıklar tespit edilmesi üzerine Kaymakam Boyacı ameliyata alındı.
Edinilen bilgiye göre, Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı ve şoförü Hakan Parlatan, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının resmi plakalı aracı ile Başbakan Binali Yıldırım'ın programına giderken kaza yapmış ve yaralanmışlardı. Kazada karşı aracın şoförü Ömer Ö. (32) hayatını kaybederken, Kaymakam Boyacı ve şoförü Parlatan, hastanede tedavi altına alındı. Kazadan sonra Selçuk Devlet Hastanesindeki ilk tedavisi tamamlandıktan sonra İzmir Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Selçuk Kaymakamı Ayhan Boyacı'nın vücudunda kırıklar meydana geldi. Hastanede kalça kemiğinden ameliyata alınan Kaymakam Boyacı, daha sonra odaya alındı. Kaza haberini alan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, vali yardımcıları, AK Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican da yaralı kaymakamı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Kaza sonrası ayrıca Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı ve AK Parti Selçuk İlçe Başkanı Sema Yeşilçimen ile birçok daire amirleri, Kaymakam Ayhan Boyacı'yı yalnız bırakmadı.
Kaymakam Ayhan Boyacı'nın durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, şoför Hakan Parlatan da tedavisinin ardından Dokuzeylül Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu oldu. - İZMİR