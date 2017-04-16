Trafik Kazasında Yaralanan Kadın, Oyunu Kullanmaya Ambulansla Getirildi
ÇORUM'da geçirdiği trafik kazasında vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluşan 60 yaşındaki Sevgi Can, oyunu sedye üzerinde kullandı.
ÇORUM'da geçirdiği trafik kazasında vücudunun büyük bölümünde kırıklar oluşan 60 yaşındaki Sevgi Can, oyunu sedye üzerinde kullandı.
Ankara'da bir ay önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 3 çocuk annesi Sevgi Can, Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görürken sağlık görevlileri tarafından hastane odasından alınarak oy kullanacağı okula götürüldü. Vücudunun büyük bölümünde kırıklar olan ve 1 aydan bu yana ayağa kalkamayan Sevgi Can, ambulansla getirildiği Eti Lisesi'nde sağlık görevlileri ile yakınlarının nezaretinde 1445 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Sevgi Can daha sonra hastaneye tekrar götürüldü.
- Çorum