Trafik Kazasında Otomobilde Taşınan Buzağı da Yaralandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde taşınan ve yaralanan buzağı da veterinere götürüldü



Alınan bilgiye göre, ilçedeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında bir petrol ofisinden yakıt aldıktan sonra yola devam etmek isteyen Ali Değirmenci (42) yönetimindeki 48 SR 159 plakalı otomobil ile çevre yolundan şehir merkezine hareket halindeki sürücüsü öğrenilemeyen 02 DZ 456 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada sürücü Değirmenci ile araçlarda bulunan Abdullah Topal (53), Muttalip Topal (31) ve Mustafa Bali (35) yaralandı.



Ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Abdullah Topal ve Muttalip Topal Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Kaza sırasında 02 DZ 456 plakalı otomobilde bulunan ve yaralandığı belirlenen buzağı da vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.