Trafik kazasında ölenlerin cenazeleri gözyaşları arasında taşındı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu pikabın takla atması sonucu hayatını kaybedenlerden 2 kişinin cenazesi yakınları tarafından araçlara konularak morga taşındı.

Kaza, Bozova-Halfeti yolunun İncirli kırsal Mahallesi girişinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı pikap, Halfeti'den Bozova'ya çeyiz almaya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bozova ve Şanlıurfa'dan giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde bulunan 2 kişinin cenazesi ise akrabalarının gözyaşları arasında araçlara taşınarak morga götürüldü.