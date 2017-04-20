Trafik Kazasında Ölenlerin Cenazeleri Gözyaşları Arasında Morga Taşındı

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu pikabın takla atması sonucu hayatını kaybedenlerden 2 kişinin cenazesi yakınları tarafından araçlara konularak gözyaşları arasında morga taşındı.

Trafik Kazasında Ölenlerin Cenazeleri Gözyaşları Arasında Morga Taşındı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde çeyiz almaya gidenlerin içinde bulunduğu pikabın takla atması sonucu hayatını kaybedenlerden 2 kişinin cenazesi yakınları tarafından araçlara konularak gözyaşları arasında morga taşındı.

Kaza, Bozova-Halfeti yolunun İncirli kırsal Mahallesi girişinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 10 FA 641 plakalı pikap, Halfeti'den Bozova'ya çeyiz almaya giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 8 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bozova ve Şanlıurfa'dan giden ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan bazılarının sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, olay yerinde bulunan 2 kişinin cenazesi ise akrabalarının gözyaşları arasında araçlara taşınarak morga götürüldü. - ŞANLIURFA

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