Trafik Kazasında Ölen Uzman Çavuş Toprağa Verildi

Adana'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Adnan Öztürk memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.



Adana'da 1,5 yıl önce göreve başlayan Jandarma Uzman Çavuş Adnan Öztürk geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetti. Geçen yıl nişanlanan ve gelecek aylarda düğün yapmayı planlayan Uzman Çavuş Öztürk için memleketi Yığılca'da cenaze töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Hasan Bağcı, Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı. Jandarma Uzman Çavuş Adnan Öztürk, kılınan cenaze namazı ve yapılan duaların ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. - DÜZCE