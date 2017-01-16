Trafik Kazasında Ölen Üniversite Öğrencisi Toprağa Verildi

SAMSUN'un Bafra İlçesi'nde kazada ölen hukuk fakültesi öğrencisi 19 yaşındaki Elif Nur Dişli, düzenlenen tören ardından toprağa verildi.



Kaza, dün akşam meydana geldi. 18 yaşındaki Bedirhan Dişli yönetimindeki 55 NE 565 plakalı otomobil, Samsun'dan Alaçam İlçesi'ne giderken aynı yönde giden Muhammet Dağdeviren yönetimindeki 55 TD 765 plakalı otomobile çarparak karşı şerite geçerek İlker Tatar yönetiminde ki 67 TN 781 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza ardından sürücü Bedirhan Dişli ve ablası Elif Nur Dişli ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Elif Nur Dişli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Bu sabah hastane morgundan alınan Elif Nur Dişli'nin cesedi, cenaze töreni için Yakıntaş Toktamış Mahallesi Camii'ne getirildi. Ayakta durmakta zorlanan baba Ercan Dişli'yi ve eşi Birgül Dişli'yi yakınları teselli etti. Elif Nur Dişli burada öğleleyin kılınan cenaze töreni ardından Yakıntaş Toktamış Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve genç kızın arkadaşları katılırken, hastanede tedavisi devam eden Bedirhan Dişli'nin ise durumunun ciddetiyini koruduğu belirtildi.



- Bafrasamsun