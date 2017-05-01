Trafik Kazasında Ölen Kızının Hayalini Gerçekleştirdi

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçe'nde emekli esnaf 67 yaşındaki İlhan Sevgi, 10 yıl önce 28 yaşındayken trafik kazasında hayatını kaybeden kızı Fatma Canan Sevgi'nin en büyük hayali olan Atatürk fotoğrafları sergisini bugün açtı.



Çorlu'da esnaflık yaptıktan sonra emekliye ayrılan iki çocuk babası İlhan Sevgi, yıllardır kızı Fatma Canan Sevgi ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını biriktirdi. Evlenip Antalya'ya yerleşen kızı Fatma Canan Sevgi, 28 yaşındayken 2007 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Emekli baba, Atatürk fotoğraflarını biriktirmeye kızının ölümünden sonra da devam etti. Kızının en büyük hayali biriktirdikleri Atatürk fotoğraflarını sergilemek olduğunu belirten İlhan Sevgi, kızının hayalini biriktirdikleri 194 Atatürk fotoğrafı ile Çorlu'nun tarihi belediye binasında bugün sergiyi açarak gerçekleştirdi.



Sergiyi açmanın kazada kaybettiği kızının hayali olduğunu belirten Sevgi, "Sergide Atatürk'ün 194 tane fotoğrafı var. Kızımın hayaliydi . Kızımla beraber yapmak istedik. Zaten onun küçüklüğünden beri odası Atatürk fotoğraflarıyla doluydu. Ben soruyordum nedir kızım diye. Baba ben bunlar ile rahat uyuyorum dua ediyorum ona diyordu. 2007 yılını Nisan ayında kızımı kaybettim. O günden sonra da devam ettirdim ve artık son noktaya gelmişti. 5 yıldır da bunları çerçeveletmeyi çalışıyordum. Taksit taksit çerçevelettim. Bugünlere geldik ve sergisini açtım. Destek veren belediye başkanımız Ünal Baysan'a çok teşekkür ediyorum. Ben mutluyum kızımın anısına olan bir şey. Bunların hiçbirinin para değeri yok, benim için manevi değeri yüksek" dedi.



- Tekirdağ