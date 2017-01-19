İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Kuşadası'nı yasa boğdu. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nuri Aktaş, yarın toprağa verilecek.



Kuşadası'nda büyük üzüntü yaratan kaza, dün gece İzmir'in Menderes ilcesine bağlı Ahmetli-Ataköy kavşağında meydana gelmişti. Aslen İzmir'li olan ve Karabağlar'da yaşayan Nuri Aktaş, ailesini evine bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza geçirdi. Aktaş idaresindeki 09 BU 350 plakalı otomobil Ahmetli-Ataköy kavşağında karşıdan gelen 35 GB 1046 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından ağır yaralanan ve Menderes Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Nuri Aktaş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.



Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek



Trafik kazasında hayatını kaybeden Nuri Aktaş, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Önleyici Hizmetler Birimi'nde görev yapıyor. Meslektaşları arasında çok sevilen Nuri Aktaş için yarın saat 10.00'da Kuşadası Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlenecek. Törenin ardından memleketi İzmir'e götürülecek Nuri Aktaş, Karabağlar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Buca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - AYDIN