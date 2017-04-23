Trafik kazasında hayatını kaybeden Hakim Ali Cırık'ın cenazesi memleketine gönderildi

Babasının tabutu başındaki haykırışları yürek burktu



İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuk Dairesi Üyesi Ali Cırık, Bölge Adliye Mahkemesinde yapılan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderirdi. Tören'de, tabuta sarılarak feryat eden Cırık'ın büyük oğlu ve kız kardeşi güçlükle ayakta kaldı.

Manisa-İzmir kara yolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Hukuk Dairesi Üyesi Ali Cırık'ın cenaze töreni Bölge Adliye Mahkemesinde yapıldı. Törene, Cırık'ın 15 yaşındaki oğlu Ali Eren Cırık, abileri Muammer ve Tayyar Cırık, kardeşi İsmet Cırık ve kız kardeşi Engür Kurtoğlu'nun yanı sıra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Turhan Eğlenoğlu, meslektaşları ve yakınları katıldı. Cenaze törenine katılan ve kaza anında evde olan Cırık'ın büyük oğlu Ali Eren, babasının tabutu başında feryat ederek babasına seslendi. Ali Eren güçlükle ayakta kalırken babasına seslenişi yürek burktu. Cırık'ın kızkardeşi Engür Kurtoğlu ise abisinin tabutu başında dakikalarca durarak hıçkıra hıçkıra abisine seslendi. Cırık'ın cenazesi Bölge Adliye Mahkemesinde yapılan Cenaze Törenin ardından bugün saat 13.30'da uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine gönderilecek.

Kaza nasıl olmuştu?

Kaza, dün öğle saatlerinde Manisa-İzmir kara yolunda medya geldi. Edinilen bilgilere göre Azat K.'nin kullandığı 45 YA 0319 plakalı kamyon, Bornova ilçesinde seyir halinde giden Ali Cırık yönetimindeki 01 AC 672 plakalı otomobile çarptı. Otomobil sürücüsü Cırık, kaza yerinde feci şekilde can verirken, eşi Hürriyet Cırık ve oğlu Tuna Cırık yaralandı. Cırık'ın yaralı eşi ve çocuğu ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı. Burada tedaviye alınan Hürriyet ve Tuna Cırık'ın sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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