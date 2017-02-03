Trafik Kazası Sanığı Para Cezası Aldı

Kayseri'de aracıyla yaptığı kazada 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa 42 bin lira para cezası verildi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz yargılanan Ş.Ş. ve avukatı hazır bulundu.



Ş.Ş. olaydan üzüntü duyduğunu belirterek beraatını talep etti.



Mahkeme heyeti, lastiği patlayan aracıyla önce refüje daha sonra karşı şeritten gelen otomobile çarparak, 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ş.Ş'ye "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan 42 bin lira adli para cezası verdi.