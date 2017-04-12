Trafik Kazası Geçiren Sokak Hayvanlarını Terk Etmeyin"

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Gülşah Akgül, trafik kazası geçiren sokak hayvanlarının veteriner masrafı veya kuduz şüphesi gibi nedenlerle terk edilmemesi gerektiğini bildirdi.



Akgül, yaptığı açıklamada, kaza geçiren birçok sokak hayvanının basit kırık veya şok nedeniyle yolda kaldığı için diğer araçların altında kalarak can verdiğini hatırlattı.



Sokak hayvanlarının yiyeceğe ulaşmak için trafiğe aldırmadan yola atladığını belirten Akgül, şunları kaydetti:



"Sokak hayvanları, arabalardan kaçmayı öğrenseler de çoğu durumda açlıkları baskın geldiği için yola atlarlar. Bu nedenle sokak hayvanlarına yiyecek veren vatandaşlarımızın, bunu trafiğin yoğun olmadığı saatlerde, örneğin gece geç saatte veya sabahın erken saatlerinde yapması önemlidir. Kaza geçiren sokak hayvanlarının veteriner masrafı veya kuduz şüphesi gibi nedenlerle terk edilmemesi gerekiyor. Isırılmaktan korkan vatandaşlarımız, hayvanları taşımadan önce üzerilerine kalın bir örtü örterek ısırılmaktan kendilerini koruyabilirler."