Trafik Kazası Geçiren Köpek ve Yavrularına Belediye Sahip Çıktı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine trafik kazası sonucu yaralanan anne köpeği ve yavrularını kurtararak himayesi altına aldı. Veterinerlik hizmetleri ekipleri tarafından kurtarılan ve tedavisi yapılan anne köpeğe 'Şanslı' ismi verildi.



Çağrı merkezine gelen, trafik kazası sonucu yaralanan ve bakıma muhtaç bir anne köpeğin olduğu ihbarı üzerine harekete geçen Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'ne giderek yaralı anne ve yavrularını bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler tarafından ilk müdahaleleri hayvan ambulansında yapılan anne köpek ve yavruları, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirildi.



Geçici Hayvan Bakım Evi'nde veteriner hekimler tarafından yapılan muayene sonucu araba çarpan anne köpeğin sağ arka ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildi. Vakit kaybetmeden başlanılan ve yaklaşık 4 saat süren ameliyatta anne köpeğin yaralı ayağına platin yerleştirildi.



Operasyon sonunda anne köpeğin ve hayatta kalan iki yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden veterinerlik hizmetleri ekipleri, anne köpeğe 'Şanslı' ismini verdi. Yavruları ise görevliler tarafından biberonla beslendi.



Her gün vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine birçok yaralı köpeğin Geçici Hayvan Bakım Evi'ne getirildiğini ve burada kendileri tarafından tedavilerinin yapıldığını söyleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Veteriner Hekimi Mehmet Cücük, özellikle sürücüleri sokak hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Cücük, "Normalde kesilmesi gereken ayağı biz binde bir ihtimal dahi olsa kurtarmanın çabası içerisindeyiz. Böyle trafik kazası vakası her gün yaklaşık beş tane oluyor. Sürücülerimiz de bu konuda dikkatsiz davranıyor. Ne yazık ki, kötü niyetli insanlarımız da var. İnsanların birbirlerini uyarması gerekiyor. Bu hayvanları biz kurtaracağız. Bizimle birlikte yaşayacaklar. Bizimle birlikte yaşaması için de mutlaka sevgiye, saygıya ihtiyaçları var. İnsanlarımız birazcık hayvan sevgisine sahip olsun" dedi. - MERSİN