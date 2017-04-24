Trafik Kazası: 7 Yaralı

Kastamonu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.



Hasan Akbulut'un (44) kullandığı 05 RA 952 plakalı otomobil, Ahmet Sar'ın (61) kullandığı 34 GG 7434 plakalı otomobille Kastamonu-İstanbul karayolu Kuru Benzinlik mevkisinde çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Hasan Akbulut ile eşi Hamide Akbulut ve ikiz çocukları Mehmet Sait ve Elifnur Akbulut (7), diğer otomobilin sürücüsü Ahmet Sar ve beraberindeki Orhan Efe (4) ve Ceylan Sar (24) yaralandı.



Yaralılar Kastamonu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.