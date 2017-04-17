Trafik Kazası: 7 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İskenderun'dan Antakya istikametine giden Veli Ataoğlu (31) yönetimindeki 31 P 1839 plakalı otomobil, Antakya Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Tekin Gök'ün (51) kullandığı 01 YH 509 plakalı ekmek yüklü hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada, otomobil sürücüsü Ataoğlu'yla, isimleri öğrenilemeyen eşi ve 4 çocuğunun yanı sıra hafif ticari araç sürücüsü Gök yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.