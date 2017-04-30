Trafik Kazası: 5 Yaralı - Tekirdağ

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Fazlı Patan idaresindeki 34 AL 7376 plakalı otomobil, İstanbul-Edirne otoyolu Hafa Tır Parkı yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.



Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan Gülsen, Ahmet, Cemal ve Tusem Patan yaralandı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çerkezköy ve Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.