Trafik Kazası: 5 Yaralı

- Kaza yerinden görüntüler

yaralılardan görüntüler

Yaralıların ambulansa tasınması Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Kandıra D-605 karayolunda Tuncay Kutlay idaresindeki 34 RKA 84 plakalı panelvan, Çubuklu köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Kocatürk'e (53) çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı



Kazada yaralanan Tuncay Kutlay, eşi Yeşim, kızı Zeynep ve oğlu Ömer Kutlay, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, ağır yaralanan Ahmet Kocatürk ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Bu arada Kocatürk'ün, halk oylamasında oy kullandıktan sonra evine döndüğü sırada aracın çarptığı öğrenildi.