Trafik Kazası: 4 Yaralı

Adana'da bir otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Muhammet Ali Gök idaresindeki 01 HS 592 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde yağmur nedeniyle oluşan su birikintisine hızla girince kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 06 BC 0313 plakalı kamyona çarptı.



Kazada, otomobil sürücüsü Muhammet Ali Gök ile aynı araçta bulunan Yaren Dulkan, Murat Pekacarbey ve Özgür Şendur yaralandı.



Kazayı gören polislerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan Şendur, CANKUR ekiplerince yaklaşık 15 dakika süren çalışma sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı, Adana Numune Eğitim ve Araştırma ile Adana Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.