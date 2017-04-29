Trafik Kazası: 3 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre R.Ö, idaresindeki 67 TJ 405 plakalı kamyonetle Erdemir Caddesinde seyir halinde iken, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 5 araca çarparak durdu.



Çarpmanın etkisiyle hareket eden araçlar, yaya yolunda yürüyen Ertan Yılmaz (26), İrfan Ulu (74) ile eşi Fatma Ulu'ya (69) çarptı.



Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile Ereğli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi.



İş yerleriyle araç arasına sıkışan ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Yaralı İrfan Ulu'ya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlarla kazada yaralanan eşi Fatma Ulu yaptı.



Vatandaşlar tarafından getirilen sandalyeye oturarak yaralı eşinin yanında bekleyen Fatma Ulu da aynı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekici vasıtasıyla çekilmesi ile trafiğe yeniden açıldı.