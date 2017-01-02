Trafik Kazası: 3 Yaralı

Edirne'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Recep Civan'ın (68) kullandığı 22 DL 622 plakalı pikap, Büyükdöllük köyü yolunda, Levent Üzün'ün (24) idaresindeki 22 NL 842 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.



Kazada, sürücü Üzün ve aracında yolcu olarak bulunan Ahmet Gürgel (17) ile diğer sürücü Civan yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Bu arada Üzün'ün, taş ocaklarında çalıştığı belirtilen Gürgel'i otostopla yoldan aldığı öğrenildi.