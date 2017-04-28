Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre Afyonkarahisar Antalya kara yolunun 78. kilometresinde Sandıklı Menteş köyü yakınlarında aynı yönde seyir halindeki Gürsel Kanat (42) idaresindeki 16 HAM 38 plakalı kamyona, Mustafa Başpınar (48) kullandığı AR 54 EYM plakalı tır arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.



Kazada yaralanan iki sürücüde Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kamyon şoförü Gürsel Kanat'ın durumunun iyi olduğu ve ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Tır şoförü ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kaza sonrası yolun yarısını kapatan tır nedeniyle Afyonkarahisar Antalya kara yolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.