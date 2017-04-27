Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karaman'ın Ayrancı ilçesinde trafik kazasında 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ömer Satılmış (24) yönetimindeki 45 HU 735 plakalı otomobil ile Sadun İncedal (18) idaresindeki 42 YG 729 plakalı motosiklet, Yenibağlar Caddesi üzerinde çarpıştı.



Kazada, motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Onur Çelik (17) yaralandı.



Ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.