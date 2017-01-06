Trafik Kazası: 2 Yaralı

Bolu'da meydana gelen kazada anne ve oğlu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Uğur Köseoğlu idaresindeki 14 BB 922 plakalı otomobil, Doğancı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Sadık Avcı yönetimindeki 54 BY 407 plakalı minibüs ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisi ile otomobilin sol ön tekeri araçtan kopup yola fırladı.



Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan annesi Fatma Köseoğlu yaralanırken, 112 Acil yardım ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.