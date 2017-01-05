Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden Bedir Kartal'ın kullandığı 31 EM 472 plakalı tır, Şirinyalı mevkisinde aynı yöne seyreden İlhan Türk idaresindeki 39 LB 114 plakalı tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki tır da yolun bitişiğinde 2 metre aşağıda kalan D100 karayolunun İstanbul istikametine düştü.



Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan tır sürücüleri Kartal ile Türk, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle trafiğe kapanan D100 karayolunun İstanbul yönü, 3 saat süren çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.