Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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